Colapinto quedó último en la segunda práctica de Sepang

La escuadra Alpine priorizó el ritmo de carreras y las tandas largas en lugar de buscar tiempos rápidos a una vuelta. El argentino volvió a ser sancionado.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó este viernes último durante la segunda práctica del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que se llevó a cabo en el circuito de Sepang, en Malasia.

El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, completó 26 vueltas durante la FP2 y giró buena parte de la sesión con una elevada carga de combustible. El resultado contrastó con el de su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, que consiguió ubicarse en el 10° puesto.

Antes, Colapinto había finalizado 19° en la FP1, en una sesión en la que realizó un solo intento rápido y lo hizo cuando la pista todavía presentaba condiciones diferentes a las del cierre.

El panorama para el argentino se complicó todavía más luego de que se confirmara una nueva sanción. Alpine instaló en su auto el quinto motor de combustión interna de la temporada, superando los cuatro permitidos por reglamento. La modificación representa una penalización de 10 posiciones en la grilla.

Ese castigo se suma a las cinco posiciones que Colapinto arrastraba desde Azerbaiyán por el accidente que terminó involucrando también a Gasly y Lando Norris. De esta manera, el piralense acumula una penalización total de 15 puestos para la carrera de este domingo.

La actividad continuará el sábado con la FP3 desde la 1:30 de Argentina, mientras que la clasificación comenzará a las 5. La carrera se disputará el domingo desde las 4, con transmisión de Disney+, la plataforma de ESPN.