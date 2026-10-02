Chubut fue un actor central de la Argentina Week con la inversión petrolera récord

Durante la ronda de reuniones de París, el gobernador encabezó el anuncio de una inversión de USD 1.200 millones de Pan American Energy para Cerro Dragón y la confirmación de la construcción de una nueva planta pesquera en la Zona Franca de Trelew. Además, gestionó inversiones en infraestructura digital y formó parte del encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Eliseo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, desarrolló hasta este viernes una intensa agenda institucional y productiva en París, en el marco de Argentina Week, donde encabezó anuncios de inversión, mantuvo encuentros con representantes de sectores estratégicos y participó de actividades de vinculación internacional destinadas a posicionar el potencial productivo de la provincia en nuevos mercados.

La participación de Chubut en el encuentro internacional estuvo marcada por la presentación del jueves de una inversión de 1.200 millones de dólares para Cerro Dragón, la confirmación de este viernes de un nuevo proyecto industrial pesquero en la Zona Franca de Trelew y una agenda de trabajo conjunto con el Gobierno nacional, las empresas y los representantes de los trabajadores para mejorar las condiciones de competitividad, incrementar la producción y generar nuevas oportunidades de empleo.

Las actividades también incluyeron gestiones para avanzar en una importante inversión en infraestructura digital, rondas de negocios con potenciales compradores internacionales y la participación del mandatario provincial en la recepción que el presidente francés, Emmanuel Macron, brindó en el Palacio del Elíseo al presidente argentino, Javier Milei, junto a una comitiva integrada por gobernadores y funcionarios nacionales.

CERRO DRAGÓN

Uno de los principales anuncios de la agenda fue la presentación del proyecto de Pan American Energy (PAE) para invertir 1.200 millones de dólares en Cerro Dragón, mediante un nuevo desarrollo de recuperación terciaria destinado a incrementar la producción de petróleo convencional.

La presentación se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la participación de Torres; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el diputado nacional Jorge “Loma” Ávila.

La compañía presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto, que contempla la instalación de 22 nuevas plantas de inyección de polímeros, la perforación de 100 pozos productores e inyectores y la intervención de otros 600 pozos.

La iniciativa apunta a ampliar la recuperación de hidrocarburos remanentes, extender la vida útil del yacimiento y sostener la actividad en la cuenca del Golfo San Jorge.

Torres vinculó este anuncio con la agenda de competitividad desarrollada junto a la Nación, los trabajadores y las operadoras, que incluyó la eliminación de los aranceles de importación de polímeros, los cambios en el esquema de comercialización del crudo y la modificación de los derechos de exportación aplicables al petróleo convencional.

En ese marco, el gobernador destacó la importancia de generar condiciones para que las inversiones lleguen a una cuenca madura y permitan avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo, incluyendo la evaluación de su potencial no convencional.

PLANTA PESQUERA

Otro de los anuncios de Argentina Week estuvo vinculado con la industria pesquera. Durante la jornada dedicada al sector, Torres confirmó que la empresa Arbumasa formalizó la solicitud de un lote en la Zona Franca de Trelew para construir una planta de procesamiento, cuya etapa de edificación prevé generar 80 puestos de trabajo.

“Tenemos una muy buena noticia para Trelew. La gente de Arbumasa ya formalizó el pedido del lote para Zona Franca, resta el impacto ambiental y en muy poco tiempo va a ser la segunda empresa que comience a edificar dentro de la Zona Franca de Trelew”, expresó el mandatario.

Actualmente, la compañía se encuentra finalizando el diseño arquitectónico y avanzando con los permisos ambientales correspondientes, con la previsión de iniciar los trabajos una vez completadas estas instancias.

Arbumasa cuenta con una extensa trayectoria en la industria pesquera argentina y dispone de una flota de diez embarcaciones que operan en el mar argentino: ocho buques tangoneros destinados a la captura de langostino y dos poteros especializados en calamar.

La primera empresa en instalarse en la Zona Franca de Trelew fue Pesquera Mediterráneo del Sur, con una planta que permitirá incorporar inicialmente a más de 120 trabajadores. Estas inversiones se enmarcan en el objetivo de ampliar la capacidad industrial de Chubut y generar condiciones para que una mayor proporción de los recursos capturados sea procesada dentro del territorio provincial.

En el marco de la misma jornada, Torres presentó formalmente ante el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, una propuesta para avanzar en un acuerdo de competitividad que permita eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras, bajo el compromiso de que las empresas reinviertan el ahorro fiscal generado en renovación de flota e infraestructura portuaria.

El mandatario provincial planteó la posibilidad de replicar el esquema de trabajo conjunto implementado en la cuenca del Golfo San Jorge, mediante el cual la Provincia, la Nación, los trabajadores y las operadoras asumieron compromisos para mejorar las condiciones de inversión en la industria petrolera.

En relación con la pesca, Torres estimó que el costo fiscal para Nación de eliminar los derechos de exportación se ubicaría entre los 60 y 80 millones de dólares, recursos que, mediante un acuerdo sectorial, podrían traducirse en nuevas inversiones productivas.

El gobernador señaló además que la propuesta ya había sido conversada con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes manifestaron su disposición a discutir la iniciativa.

La agenda pesquera incluyó también rondas de negocios entre empresas exportadoras argentinas e importadores y distribuidores del mercado francés, así como actividades de promoción del langostino y la vieira argentinos.

Participaron de la jornada el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; y representantes de cámaras empresariales, compañías pesqueras y organizaciones sindicales vinculadas con la actividad.

CON MACRON

Como parte de las actividades institucionales de Argentina Week, Torres participó además de la recepción que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, brindó en el Palacio del Eliseo al presidente argentino, Javier Milei, y a una comitiva integrada por gobernadores y funcionarios nacionales.

Esta instancia se sumó a las actividades desarrolladas durante la semana en espacios de vinculación con representantes del sector público y privado, con el objetivo de ampliar las oportunidades de cooperación económica y comercial.

De esta manera, Chubut cerró su participación en Argentina Week con una agenda que integró inversiones hidrocarburíferas, desarrollo pesquero, promoción de exportaciones y gestiones vinculadas con infraestructura digital, orientada a transformar el potencial de sus recursos en mayor producción, agregado de valor y oportunidades de trabajo en la provincia.