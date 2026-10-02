Más de 60 expositores reunirá la Expo Impulso Emprendedor

Tendrá lugar en el Centro de Información Pública durante este fin de semana. Combinará muestras productivas, espectáculos en vivo y la puesta en valor del trabajo comodorense.

El municipio comodorense, a través de la Oficina de Empleo, llevará adelante este fin de semana la primera edición de la Expo Impulso Emprendedor, bajo el lema “El talento local se encuentra acá”. La propuesta se desarrollará durante dos jornadas en el Centro de Información Pública (CIP), de 14 a 20, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, promoción y acompañamiento para emprendedores de esta ciudad.

La iniciativa busca brindar visibilidad al talento comodorense mediante la exhibición y comercialización de productos y servicios, contribuyendo al fortalecimiento de las economías familiares y al crecimiento de los emprendimientos locales. En este marco, la Expo Impulso, reunirá a más de 60 expositores de distintos rubros, entre ellos gastronomía, carpintería, costura y diversas propuestas vinculadas a la producción artesanal y comercial.

Además de la muestra y venta de productos, los ciudadanos que se acerquen al CIP podrán disfrutar de espectáculos en vivo durante las tardes, generando una propuesta abierta para toda la comunidad y un espacio de encuentro entre emprendedores y público.

Desde la Oficina de Empleo, destacaron el entusiasmo de los participantes ante esta primera experiencia, especialmente luego de haber completado un ciclo de capacitaciones gratuitas impulsado por el Municipio. En este sentido, la iniciativa permitirá que los emprendedores puedan poner en práctica herramientas adquiridas durante las instancias formativas y dar a conocer sus propuestas ante nuevos públicos.