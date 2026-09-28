La segunda etapa del proceso quedó oficializada este lunes. El Estado venderá sus acciones en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín, mientras que la Guillermo Brown será incorporada al esquema una vez finalizada una instancia previa de reorganización societaria.

El Gobierno acelera la privatización de ENARSA y pone en venta tres termoeléctricas

El Gobierno nacional avanzó este lunes con una nueva etapa del proceso de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y autorizó la venta de las participaciones estatales en tres centrales termoeléctricas.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1107/2026 y forma parte del esquema de privatizaciones impulsado por el Ejecutivo a partir de la Ley Bases. La operación se realizará a través de licitaciones públicas de alcance nacional e internacional.

En esta instancia, el Estado pondrá a la venta la totalidad de las acciones que ENARSA posee en Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., equivalentes al 65,01% del capital social, y en Termoeléctrica José de San Martín S.A., donde la participación asciende al 68,83%.

La Central Termoeléctrica Guillermo Brown también quedará incluida en el proceso, aunque su venta se realizará más adelante. Antes deberá completarse la liquidación del fideicomiso que actualmente administra la central y formalizarse la incorporación de ENARSA como accionista.

El decreto establece que el procedimiento no contempla un Programa de Propiedad Participada ni preferencias generales para determinados oferentes. Sin embargo, los pliegos deberán respetar los derechos de preferencia que ya poseen los restantes accionistas privados de cada una de las empresas.

El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la instrumentación del proceso y será responsable de dictar las normas complementarias y avanzar con los llamados a licitación, con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Las tres centrales forman parte del sistema de generación eléctrica nacional y surgieron de distintos esquemas de inversión vinculados al Mercado Eléctrico Mayorista. La decisión implica que ENARSA dejará de participar accionariamente en esas sociedades una vez concluidas las operaciones.

Con esta resolución, el Ejecutivo profundiza el proceso de desprendimiento de activos estatales incluidos dentro del programa de privatizaciones aprobado por el Congreso.