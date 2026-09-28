El Gobierno oficializó el feriado nacional el 9 de noviembre

El martes 10 será feriado únicamente en CABA y la provincia de Córdoba y el miércoles habrá feriado exclusivamente en provincia de Buenos Aires.

Tal como había anticipado la semana pasada, el gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la instauración de un feriado nacional por única vez para el próximo 9 de noviembre por la visita del papa León XIV. El Sumo Pontífice visitará la Argentina entre el 8 al 11 de noviembre y visitará la Ciudad de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Claypole y Luján y la provincia de Córdoba.

Así quedó plasmado en el Decreto 1103/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de todos los ministros que forman parte de su Gabinete. Allí también De acuerdo con lo dispuesto el lunes 9 de noviembre, día en que se realizará una multitudinaria misa en Palermo, será feriado en todo el país. En tanto, el martes 10 será feriado únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Entre los fundamentos de la medida, el gobierno libertario invocóa razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito, y señaló que la magnitud de los eventos previstos haría imposible compatibilizarlos con una jornada hábil.

Asimismo, creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para planificar, articular y conducir todas las acciones necesarias. La unidad estará encabezada por un funcionario con rango de secretario, con carácter ad honorem, y tendrá vigencia de hasta doce meses.

La agenda del papa León XIV

El Papa aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, tras lo cual se reunirá con Milei en la Casa Rosada. También participará de un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado.

El martes 10 oficiará una misa en Córdoba en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.