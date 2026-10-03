Más de 600 adultos mayores se reunieron para compartir

El intendente Macharashvili acompañó el XXIX Encuentro de Adultos Mayores realizado este sábado en el Complejo Huergo. La propuesta reunió a personas de los centros de día, grupos recreativos y centros de jubilados de Comodoro Rivadavia, en una jornada de integración y recreación.

Este sábado, el intendente Othar Macharashvili participó del XXIX Encuentro de Adultos Mayores, que se desarrolló en el Complejo Municipal Huergo, junto a funcionarios del gabinete comunal, concejales e integrantes de los equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y de la Dirección de Adultos Mayores.

La jornada contó con la participación de adultos mayores de los dos centros de día, doce grupos socio-recreativos y distintos centros de jubilados de la ciudad, quienes compartieron un espacio de encuentro y celebración.

En este marco, se destacó la importancia de continuar generando propuestas que promuevan la participación y el acompañamiento de los adultos mayores, fortaleciendo los vínculos y los espacios de integración que se impulsan desde el Municipio.

Durante la actividad, Macharashvili puso en valor el rol de los adultos mayores y su aporte a la comunidad, al afirmar: “nos enseñaron que debemos trabajar todos juntos, más en estos tiempos que no hay margen para las peleas, y que todo se construye desde el corazón, la unidad y la familia”.

Asimismo, el intendente destacó el compromiso de los equipos municipales para continuar acompañando a las personas de la tercera edad. “Estos servidores públicos van a seguir con este mismo corazón y con estas mismas ganas empujando para que ustedes estén mejor”, sostuvo.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, agradeció la participación y el compromiso de los adultos mayores en cada una de las propuestas que delinean desde el Municipio, al remarcar que “tenemos que seguir trabajando muy fuerte para todos y cada uno de los adultos mayores, que forjaron e hicieron que esta ciudad sea lo que es”.

En ese sentido, el funcionario manifestó que se continuarán fortaleciendo los espacios socio-recreativos, talleres y distintas propuestas destinadas a los adultos mayores, para que puedan seguir contando con lugares de encuentro, participación y disfrute.