Se lo acusa de aceptación de dádiva por haber recibido la vacuna contra el COVID-19 en 2021. La Corte rechazó el último recurso de su defensa.

Igon deberá ir a juicio por la vacunación durante la pandemia

La causa judicial contra Santiago Nicolás Igon, exdiputado nacional por Chubut y dirigente político radicado en Esquel, avanzará hacia el juicio oral y público.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja presentada por la defensa del exlegislador, acusado de aceptación de dádiva por haber recibido la vacuna Sputnik V en febrero de 2021 en el Hospital Zonal de Esquel, cuando la campaña de inmunización estaba concentrada en los grupos prioritarios.

La decisión tiene un efecto concreto: queda firme la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado el sobreseimiento de Igon y descartado la reparación económica como mecanismo para cerrar el expediente. De esta manera, el caso deberá continuar ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

La defensa de Igon, ejercida por los abogados Julio Bravo y Walter Reinoso, había intentado llevar el caso ante la Corte después de que Casación rechazara el recurso extraordinario. Presentaron entonces una queja directa ante el máximo tribunal.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti la declararon inadmisible mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Con esa resolución quedó agotada esta vía de impugnación y firme la decisión que habilita la realización del juicio.

El expediente había tenido un giro importante en septiembre de 2025. En aquel momento, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia aceptó una propuesta de reparación integral para extinguir la acción penal. Igón ofreció pagar $3 millones al Hospital Zonal de Esquel, mientras que Carlos Emiliano Biondo, el otro imputado en la causa, aportaría $1 millón. Esa salida permitía evitar el juicio oral.

Sin embargo, el fiscal federal Teodoro Nürnberg se opuso y llevó la discusión ante la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala III dejó posteriormente sin efecto aquella resolución. Entre los argumentos considerados estuvo la oposición del Ministerio Público Fiscal a aplicar una salida de este tipo frente a un delito atribuido a un funcionario público en razón de su cargo.

La defensa intentó revertir esa decisión hasta llegar a la Corte. El rechazo conocido ahora cierra esa discusión.

Los hechos se remontan a febrero de 2021, durante una de las primeras etapas de la campaña contra el Covid-19. Igon era entonces diputado nacional por Chubut y recibió dosis de Sputnik V en el Hospital Zonal de Esquel. La investigación judicial sostiene que accedió a la vacunación cuando todavía estaba restringida a determinados grupos prioritarios.

El Juez federal de Esquel Guido Otranto procesó a Igon por presunta aceptación de dádiva, decisión que posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

También fue procesado Carlos Emiliano Biondo, vinculado a la supervisión del operativo de vacunación en aquel momento.

Con la intervención de la Corte quedó despejado el camino procesal para que el expediente continúe ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Será ese tribunal el que deberá avanzar con la realización del debate oral y público en el que Igon deberá responder por la acusación de aceptación de dádiva.

La decisión de la Corte no implica una condena ni un pronunciamiento sobre su culpabilidad. Lo que hace es dejar firme la revocación de la salida alternativa que había permitido inicialmente cerrar la causa sin juicio.

Cinco años después de aquella vacunación en el Hospital Zonal de Esquel, la discusión que llegó hasta la máxima instancia judicial del país vuelve así al punto central del proceso penal: la acusación deberá ser debatida en un juicio oral y público.

Fuente: EQS Notas