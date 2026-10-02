Suspenden el recorrido de la Línea 15 de manera transitoria

Por los problemas para transitar por los barrios Los Tres Pinos y Malvinas Argentinas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Transporte, informa que debido a los inconvenientes para transitar registrados en distintos sectores de los barrios Los Tres Pinos y Malvinas Argentinas, como consecuencia de la lluvia, se dispuso la interrupción provisoria del recorrido de la Línea 15 del transporte público de pasajeros.

El servicio se restablecerá una vez que las condiciones de tránsito permitan la circulación de las unidades de manera segura y sin riesgos para las personas transportadas.