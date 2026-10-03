Intervienen ante el riesgo de derrumbe de una casa en calle Francia

La Municipalidad realizó un perímetro preventivo en un inmueble ubicado entre Vélez Sarsfield y Maipú para evitar el ingreso de personas al lugar. Un geólogo evalúa las condiciones del terreno y la estructura para determinar los pasos a seguir.

Ante la trascendencia pública que tomó la situación de una vivienda ubicada sobre calle Francia, entre Vélez Sarsfield y Maipú, el municipio intervino a través de la Secretaría de Control Operativo y Defensa Civil. El inmueble fue totalmente perimetrado para evitar el ingreso de personas y prevenir posibles riesgos.

En ese marco, el secretario Miguel Gómez detalló que, en los últimos tiempos, “no se registraron caídas de mampostería o chapas, movimientos de suelo ni desprendimientos. La preocupación se generó por la presencia de barro y el escurrimiento de agua en el sector por las recientes precipitaciones”.

El funcionario señaló que la situación de la vivienda es de larga data y que los vecinos del sector conocen las condiciones existentes. No obstante, se les explicó minuciosamente sobre los peligros detectados, con el objetivo de concientizar y organizar un plan de acción para evitar accidentes. “El principal riesgo está vinculado a un eventual desprendimiento de fragmentos de hormigón o ladrillos, materiales que por su peso podrían alcanzar las viviendas ubicadas en las inmediaciones del faldeo”.

Por último, indicó: “un geólogo se encuentra trabajando en el lugar para realizar la evaluación técnica correspondiente y, de acuerdo a su informe, se evaluarán los pasos a seguir”, al tiempo que remarcó que el perímetro preventivo busca evitar el acceso al inmueble en riesgo.