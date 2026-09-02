Incineraron droga secuestrada en distintas causas federales de Comodoro

Hojas de coca, cannabis sativa, cocaína y cigarrillos de manufactura artesanal fueron destruidos durante el procedimiento dispuesto por la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia.

El 29 de agosto, la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia concretó una nueva incineración de material estupefaciente secuestrado en distintas causas tramitadas bajo el Sistema Acusatorio. Se trató de la tercera destrucción dispuesta desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal, el 2 de diciembre de 2024.

Los efectos correspondían a investigaciones en las que intervinieron distintas fuerzas de seguridad: el Escuadrón 41 de Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut.

A partir del trabajo de las distintas áreas y de la Oficina de Administración de Evidencias, se estableció que se encontraban en condiciones de ser destruidas hojas de coca en estado natural, cannabis sativa, cocaína y cigarrillos de manufactura artesanal, entre otras sustancias secuestradas.

Para concretar la eliminación se utilizó un horno pirolítico industrial, mediante un proceso de termólisis destinado a neutralizar y destruir los estupefacientes incautados.

El traslado del material estuvo a cargo de personal del Escuadrón 41 “Comodoro Rivadavia” de Gendarmería Nacional, bajo la conducción del segundo jefe, comandante Matías Sebastián Geneyro.