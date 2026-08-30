Nueva protesta frente a la casa del tecno magnate Peter Thiel

Un nuevo grupo de personas con máscaras y pancartas fue a Barrio Parque para cuestionar las acciones del empresario en Argentina.

“Peter Thiel, go home” dicen las incesantes movilizaciones creativas a la casa que el tecnomagnate compró la Ciudad de Buenos Aires. Este sábado, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones convocó a marchar con carteles y máscaras para reclamar el “desalojo express” del fundador de Palantir.

Después de que Lx Gandalf del Sur se hicieran virales en todo el mundo por sus cánticos frente a la mansión en Barrio Parque, la Coordinadora invitó a movilizarse desde la Floralis Genérica de Figueroa Alcorta la puerta de Thiel.

“No al Súper RIGI, la tierra y el agua no se venden”, decía en su convocatoria en la que también invitaron a llevar máscaras y disfraces.

El excandidato del Frente de Izquierda a legislador porteño en las elecciones de 2025, Luca Bonfante, compartió imágenes de la protesta, donde llevaron carteles del Partido Obrero.

“Este territorio plurinacional rechaza su presencia por ser el verdadero ideólogo del super RIGI, régimen que el Congreso nacional se presta a aprobar en los próximos días”, denuncia una proclama que compartió el medio Prensa Obrera.

Thiel llegó a la Argentina en abril de este año y se reunió con el presidente Javier Milei y sus ministros. Hasta el momento, no trascendió de manera formal nada de lo que se discutió en esos encuentros.

Pero es evidente que hay planes muy profundos, desde el momento en que el Gobierno está modificando y creando leyes que se adaptan perfectamente a los requerimientos de las big tech globales, prácticamente a cambio de nada positivo para el país.

La semana que concluye, distintos expertos expusieron en el Congreso de la Nación, donde advirtieron que el país es un laboratorio del tecnofascismo. Se teme que entreguen a Palantir las bases de datos del Estado para entrecruzarlas y profundizar la motosierra, la vigilancia y la manipulación.

La trayectoria profesional de Thiel se inició con la cofundación de PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay. En 2004 consolidó su posición en Silicon Valley al convertirse en el primer inversor externo de Facebook con un aporte de 500.000 dólares que le reportó retornos multimillonarios.

En 2003 creó -con el apoyo de la CIA- Palantir Technologies, empresa que preside hasta hoy y que desarrolla software de análisis para agencias de defensa, inteligencia y seguridad, incluyendo el ICE de Estados Unidos y diversas agencias en Europa.

El perfil ideológico de Thiel se caracteriza por una filosofía libertaria de extrema derecha y un marcado escepticismo hacia el sistema democrático. En 2009, el empresario manifestó que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles, y en 2015 defendió el uso de la tecnología no regulada como un medio para transformar el mundo sin necesidad de aprobación mayoritaria o control de las masas.