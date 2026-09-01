Faltó al trabajo para "farmear aura", terminó segundo y le descontaron la jornada

Le avisó a su jefe que se ausentaría para competir en una “batalla de aura”, quedó segundo y se ganó una remera. Ahora enfrenta el descuento de la jornada y amenaza con llevar a su empleador a la Justicia.

Un joven se volvió viral tras contar que decidió faltar a su trabajo para participar de una denominada “batalla de aura”, una competencia que ganó popularidad en redes sociales y que reúne a jóvenes en distintos puntos del país.

Según relató, antes de ausentarse le comunicó a su jefe el verdadero motivo de su decisión: iba a “farmear aura”. La apuesta le dio resultado en términos competitivos, ya que consiguió el segundo puesto y recibió una remera como premio.

El problema llegó después. Su jefe le advirtió que le descontaría de su sueldo el día que no trabajó. El joven consideró injustificada esa decisión y sostuvo que, si finalmente le descontaban la jornada, iniciaría acciones legales contra la empresa.

En una entrevista, contó que era su primera batalla de aura y se mostró conforme con el resultado. “Estoy re contento por haber quedado en segundo puesto”, afirmó, aunque reconoció que la ausencia laboral podía traerle consecuencias.

También remarcó que decidió decirle la verdad a su jefe en lugar de inventar una excusa. “Yo tranquilamente le podría haber metido una excusa, como que no sé, que me siento mal, que me duele la vertical, pero yo le dije la posta: ‘Mirá, voy a farmear aura’”, sostuvo.

La particular justificación para faltar al trabajo y su posterior advertencia de iniciar un juicio contra la empresa generaron todo tipo de reacciones en redes sociales.