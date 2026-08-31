Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter, a sus 71 años

La noticia fue confirmada por el círculo íntimo del músico, quienes revelaron que el artista lucho mucho tiempo contra un duro cáncer.

El rock argentino despide a una de sus figuras más singulares. Miguel Zavaleta, líder, vocalista y compositor de la emblemática banda Suéter, falleció a los 71 años a causa de un cáncer, según confirmaron fuentes de su entorno cercano. El músico dejó una huella imborrable en la escena musical durante la década de 1980, al frente de una agrupación responsable de clásicos inolvidables como “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”.

Los inicios de Zavaleta en la música se remontan a su juventud durante los años 70. Sobrino del célebre pianista de jazz Enrique “Mono” Villegas, descubrió su pasión por el rock en la adolescencia tras presenciar de casualidad un festival beat. A los 21 años hizo su debut profesional con Bubu, un conjunto de rock progresivo y sinfónico con impronta teatral que se presentó en el Teatro Del Globo en 1976. Tras una estadía en Ibiza y luego de dejar la carrera de Abogacía —período en el que también trabajó como cadete en la revista “Pelo”—, el artista fundó Suéter en 1981, dando inicio a su etapa de mayor popularidad.

Su talento no pasó desapercibido entre las grandes figuras del ambiente. En una oportunidad, el propio intérprete recordó el gesto que tuvo Luis Alberto Spinetta al escuchar sus primeros trabajos para el grupo, revelando que el referente de la música nacional lo llamó por teléfono personalmente para decirle que su tema era: “muy bueno”.

A lo largo de los años, el músico encaró diversas etapas creativas. Tras la primera disolución del grupo en 1989, grabó dos discos solistas —uno producido por Pedro Aznar— que no vieron la luz formalmente debido a trabas de la industria musical. Pese a un retiro temporal, colaboró con bandas como Man Ray, Los Auténticos Decadentes, Los Pericos y Bersuit Vergarabat. Asimismo, integró la mítica Ray Milland Band en 1985, proyecto compartido junto a Andrés Calamaro, Daniel Melingo y Pipo Cipolatti en voces, respaldados por una superbanda conformada por Charly García, Pedro Aznar, Gustavo Donés, Gringui Herrera y Pablo Guadalupe, cuya única actuación tuvo lugar en el recordado programa "Badía y Cía.".

En la década de 1990, el vocalista reactivó la banda y lanzó en 1995 el disco “Suéter 5”, producido junto a Calamaro. Aquel trabajo tuvo un fuerte contenido afectivo y reflexivo: el cantautor detalló que las canciones estaban dedicadas a pacientes seropositivos, al tiempo que remarcó que el tema “Desvanecidos” estaba enfocado en rendir homenaje a amigos que habían fallecido a causa del sida.

Tras largos períodos de inactividad, Zavaleta concretó el regreso de la agrupación en 2023 junto a Jorge Minissale, luego de 16 años de su última separación. Ya en 2024, la banda editó el álbum “La Reserva Moral de Occidente”, una obra donde reversionaron sus éxitos acompañados por figuras como Nahuel Pennisi, Rubén Rada, Hilda Lizarazu, Julián Kartun, Marcelo Moura, Leo García, Juan “Pollo” Raffo, Javier Malosetti, Daniel Melingo y Mía Folino, cerrando así el legado de un referente imprescindible de la cultura nacional.