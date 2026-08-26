Murió Rubén Rada, legendario músico y cantautor uruguayo

Falleció el legendario músico y cantautor uruguayo Rubén Rada, quien había sido internado hace algunas semanas. Rada padecía un complejo cuadro de salud, que se agravó en las últimas horas, según pudo saber Montevideo Portal.
El artista ya había sido hospitalizado en 2015 para realizarse una angioplastia coronaria. Posteriormente, en 2017, pasó por una hospitalización de tres días a causa de un pico de presión.
Rada, de 83 años, se encontraba plenamente activo y hace apenas unos días lanzó “¿Quién va a cantar?”, un nuevo ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y que se transmite vía YouTube.
Para octubre tenía previstos dos shows por el reencuentro de la emblemática banda Tótem, que surgió a comienzos de los setenta.
Fuente: Montevideo Portal