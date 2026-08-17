La temprana y repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere

La actriz de “Héroes”, “Nashville” y “Scream” tuvo una extensa carrera desde su infancia y este año publicó sus memorias, donde repasó sus problemas de adicción, la depresión posparto y episodios de violencia de género.

Hayden Panettiere, actriz y cantante estadounidense reconocida por sus trabajos en televisión y cine, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien comunicó el fallecimiento a través de un comunicado publicado por ABC News y pidió privacidad para la familia durante este momento.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó su padre. La familia se tomó un tiempo para asimilar la pérdida.

Nacida en 1989 y criada en Palisades, Nueva York, Panettiere comenzó a trabajar siendo niña, con participaciones en series como “Ally McBeal” y “Malcolm in the Middle”. Con el paso de los años alcanzó mayor reconocimiento con el personaje de Claire Bennet en “Héroes” y como Juliette Barnes en “Nashville”, serie que protagonizó entre 2012 y 2018 y por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Su trayectoria también incluyó películas como “Duelo de Titanes”, “Educando a Helen”, “Sueños sobre hielo”, “Scream 4” y “Scream 6”. Su último trabajo cinematográfico fue “Alerta Amber”, estrenado en 2024.

En mayo de 2026, la actriz publicó “This Is Me”, un libro de memorias en el que abordó distintos momentos de su vida personal y profesional. Panettiere relató sus dificultades durante la infancia, los desencuentros con su madre, la depresión, las adicciones al alcohol y las drogas, la pérdida de la custodia de su hija y la violencia ejercida por una expareja.

En sus memorias también contó que atravesó una severa depresión posparto después del nacimiento de Kaya, su hija con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, en 2014. Según relató, aquella etapa estuvo vinculada con el consumo de alcohol y pastillas y derivó en un proceso de recuperación.

La relación con Klitschko terminó en una disputa legal por la custodia de la niña, que finalmente quedó bajo el cuidado del boxeador, quien regresó a Ucrania con ella. Posteriormente, Panettiere mantuvo una relación con el agente inmobiliario Brian Hickerson, sobre la que también escribió al describir episodios de violencia.

Al presentar “This Is Me”, la actriz explicó que había elegido contar su historia con honestidad y afrontar el temor al juicio de los demás.