Comodoro fue sede de la IV Feria de Salud Integral en el marco del Mes Amarillo

Una propuesta de concientización dedicada a la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental.

Organizada por la Mesa Intersectorial para el Abordaje de la Temática del Suicidio de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y en el marco del Mes Amarillo -período destinado a generar conciencia sobre la prevención del suicidio-, se llevó adelante este jueves la IV Feria de Salud Integral en las instalaciones del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

La jornada se constituyó como un espacio de encuentro, participación y construcción colectiva, orientado a promover y visibilizar la importancia de la salud mental, la prevención y el cuidado comunitario, facilitando el acceso de la comunidad a información y recursos de acompañamiento.

En este contexto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que “este encuentro que se realiza en conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio convoca a diferentes instituciones de la ciudad con las que estamos trabajando para poder brindar a la comunidad y, sobre todo, a los adolescentes, la información necesaria para la concientización”.

Asimismo, valoró la participación de las instituciones educativas y de las familias que se acercaron al Centro Cultural, al afirmar que “asistieron varias escuelas y vimos un flujo constante de grupos familiares interesados en la propuesta. Se desarrollaron talleres, juegos, actividades deportivas, espacios de escucha activa, stands informativos, charlas e intervenciones artísticas, con propuestas destinadas a distintos grupos de la comunidad”, detalló.

En esa línea, Espíndola remarcó la importancia de fortalecer los espacios de escucha y acompañamiento. “La comunidad debe saber que hay espacios de escucha para cuando necesiten asesoramiento, o cuando tengan un pensamiento negativo. Siempre hay alguien que puede escucharlos y que puede generar un cambio”, afirmó.

Finalmente, el funcionario hizo hincapié en el trabajo que se viene desarrollando desde el Municipio junto a distintas instituciones para abordar esta problemática: “Estamos preocupados ante las situaciones de suicidio y muy ocupados en acompañar y buscar la forma de revertir estos escenarios a partir de acciones concretas como este tipo de encuentros”.