Stella Maris concentró una nueva jornada de atención sanitaria

La actividad reunió prestaciones de oftalmología, odontología y distintas especialidades en el CAPS del barrio, con 30 turnos programados y trabajo articulado con escuelas, organizaciones y referentes comunitarios.

El CAPS Stella Maris volvió a concentrar este miércoles una jornada de atención sanitaria destinada a responder a las demandas de los vecinos del sector. La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio e incluyó consultas oftalmológicas desde los 4 años, además de las prestaciones habituales del centro de atención primaria.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, señaló que las jornadas territoriales registran una alta convocatoria y precisó que en esta oportunidad se otorgaron 30 turnos programados para las distintas especialidades. También destacó el trabajo conjunto que se desarrolla en el barrio con el CPB, la Escuela y otras instituciones, al considerar que esta articulación favorece el acceso de la comunidad a la atención.

La jornada tuvo un foco especial en oftalmología, aunque también se ofrecieron prestaciones de clínica médica, obstetricia, psicología, nutrición, kinesiología y pediatría.

Por su parte, la subsecretaria Gabriela Moreno remarcó la cantidad de vecinos que se acercaron y explicó que el objetivo es atender las situaciones que surgen en el propio barrio. Aquellas demandas que pueden resolverse desde el CAPS son abordadas allí, mientras que las que requieren otro tipo de atención son gestionadas ante otros establecimientos sanitarios.

La actividad se sumó a otra propuesta desarrollada el sábado pasado en el mismo centro de salud: la jornada de Medicamentos Solidarios. Durante esa jornada se realizaron 14 electrocardiogramas, 29 prácticas de enfermería y 20 prácticas de odontología, además de la entrega de 69 medicamentos solidarios destinados a tratamientos.