El municipio entregó una nueva vivienda social

En una jornada cargada de emoción y esperanza, el Municipio entregó una vivienda social a Sandra Verónica Lozano, vecina de la ciudad que vive junto a sus dos hijos, Enzo (19) y Paloma (15). La iniciativa representa una respuesta concreta, digna e integral ante las complejas dificultades habitacionales y de salud que afecta al grupo familiar.

Durante el encuentro, el intendente Othar Macharashvili enfatizó la trascendencia de articular políticas públicas con sensibilidad social para llegar a las familias que más lo necesitan. “Estos son momentos de mucha felicidad, ya que no es fácil poder llegar a resolver estas temáticas tan grandes. Estamos muy agradecidos con todo el equipo de trabajo que realizó la gestión para poder darle esta ayuda tan necesaria y permitirle a Sandra continuar con su tratamiento médico. Esperamos seguir multiplicando las soluciones habitacionales que venimos concretando en cada barrio”.

La beneficiaria expresó un profundo agradecimiento al recibir la llave de su nueva casa tras una década de gestiones y ocho años de residencia en la zona de Caleta Córdova. Con notable emoción, la vecina destacó que la ayuda brindada por el Municipio resulta indispensable, ya que sus patologías crónicas le impiden insertarse en el mercado laboral.

El nuevo hogar abarca una superficie de 40 metros cuadrados distribuidos funcionalmente en dos dormitorios, cocina, comedor y baño adaptado. La estructura ofrece las condiciones indispensables de salubridad y confort para acompañar el tratamiento de salud de Sandra.

Esta acción prioritaria fue articulada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, junto al trabajo de los responsables de las áreas de Hábitat y Emergencia Habitacional. La labor interdisciplinaria permitió realizar un seguimiento técnico, social y humano continuo para garantizar mejores condiciones de vida y contención a la familia.