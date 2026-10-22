Othar recibió a alumnos de quinto grado del Liceo Roca

El intendente dialogó con los estudiantes en una jornada de aprendizaje que les permitió acercarse al funcionamiento del gobierno local.

Durante la mañana de este jueves, el intendente Othar Macharashvili recibió a 75 estudiantes de quinto grado del Liceo Militar General Roca que visitaron el edificio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

La actividad se enmarcó en una propuesta educativa orientada al conocimiento de las instituciones y las autoridades de la ciudad. Acompañados por sus docentes, los niños recorrieron las instalaciones del edificio municipal, tomaron apuntes y recopilaron información para avanzar con el trabajo que llevan adelante en el aula.

En ese sentido, la subregente del nivel primario del Liceo, Estela Torales, explicó que la visita surgió a partir de los contenidos curriculares que abordan los estudiantes. “Quinto grado tiene como contenido el gobierno. A partir de eso, comienzan a estudiar las autoridades de nuestra ciudad. Por eso surge esta necesidad de conocer este edificio, que también es histórico”, señaló.

Asimismo, destacó la preparación previa de los alumnos, quienes trabajaron junto a sus docentes para definir las preguntas que realizarían durante la recorrida. “Los chicos toman apuntes como parte de una consigna de los docentes del área, para conocer quiénes están a cargo de nuestra Municipalidad y las dependencias que trabajan dentro del edificio”, indicó.

Torales también resaltó el entusiasmo con el que los estudiantes recibieron la propuesta. “Estaban muy felices de poder venir al municipio, al tratarse de una experiencia diferente a las visitas que habitualmente realizan con sus familias”, añadió.

Según explicó, los niños estudiaron los temas, debatieron sobre sus dudas y prepararon preguntas para aprovechar al máximo la experiencia.

Por su parte, el profesor José destacó la importancia de complementar los contenidos trabajados en clase con una experiencia directa en el lugar. “Una de las instituciones sobre las que hicieron el trabajo las ‘seños’ es la Municipalidad. Estuvieron estudiando sobre eso y ahora visitamos el lugar para saber cómo es el trabajo del día a día y qué realiza cada área”, expresó.

Además, precisó que “la información recolectada durante la visita será utilizada por los alumnos para elaborar un informe final, con el que concluirán el trabajo escolar que vienen desarrollando desde hace un tiempo”.