El conductor de 21 años fue sometido al control este domingo por la mañana en Km 4. Le retuvieron la licencia y trasladaron el vehículo al corralón municipal.

Abandonó el auto en una rotonda y al volver dio 1,78 de alcoholemia

Un automóvil abandonado en la rotonda de la Ruta 1 y el camino al ARA San Juan terminó en el corralón municipal después de que su conductor regresara al lugar y diera positivo en un test de alcoholemia.

El episodio ocurrió este domingo alrededor de las 7.50, en el límite entre Kilómetro 4 y 5. Según la información del procedimiento publicada por ABC Diario, el joven de 21 años se presentó tiempo después de haber dejado allí el vehículo.

Durante el operativo, que contó con la colaboración de personal policial de la dependencia de Mosconi, se le realizó un control que arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre.

Con ese resultado, se labró el acta correspondiente, se retuvo su licencia de conducir y se dispuso el traslado del automóvil al corralón municipal.

Las circunstancias por las que el joven dejó el auto en la rotonda permanecen sin precisiones oficiales. Tampoco se informó si hubo otros vehículos involucrados o personas afectadas.