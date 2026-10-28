El Banco del Chubut mantiene la atención en General Mosconi

Hasta que la nueva sede esté plenamente operativa, se mantendrá la atención habitual en el edificio actual de ese barrio de Comodoro Rivadavia, donde se realizarán mejoras estructurales.

El Banco del Chubut informa que mantendrá abierta su sucursal del barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia, mientras avanzan los trabajos y las gestiones necesarias para concretar su reubicación al Área Central, continuando la atención al público en su edificio actual.

En este marco, hasta que la nueva sede esté plenamente operativa, con plazo previsto para el primer cuatrimestre de 2027, se mantendrá la atención habitual en el edificio actual, donde se realizarán mejoras estructurales para garantizar las condiciones para la atención de los clientes y el trabajo del personal.

La mudanza planificada responde a problemas estructurales de larga data que afectan al actual edificio y no están vinculadas a condiciones geográficas del barrio. Por esa razón, la entidad confirmó que su nueva sede estará ubicada en la misma zona, reafirmando su compromiso por brindar una atención de calidad a los vecinos

La continuidad del servicio busca facilitar el acceso a las operaciones bancarias de toda la comunidad, especialmente de las personas mayores y de quienes habitualmente realizan sus trámites de manera presencial, posibilitando el acceso a los servicios habituales. Esta presencia se ve reforzada con el local de atención comercial que el Banco abrió el año pasado en Km 5, así como con la disponibilidad de canales digitales.

De esta manera, el Banco continúa avanzando en las acciones para poner en funcionamiento una nueva sede y, una vez que esta esté en condiciones de operar plenamente, se comunicará en forma oportuna la fecha del traslado definitivo.

El Banco del Chubut reafirma su compromiso con la comunidad de Comodoro Rivadavia, la presencia territorial y la continuidad de los servicios, acompañando las necesidades de sus clientes mientras avanza en la modernización de sus instalaciones.