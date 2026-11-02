68 años de presencia de la Policía Federal en Comodoro

Se realizó un acto en el Centro Cultural, donde se destacó la trayectoria de la institución en la región y su compromiso con la seguridad de la comunidad.

Este lunes, el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia fue escenario del acto conmemorativo por el 68° aniversario de la presencia ininterrumpida de la Policía Federal Argentina (PFA) en la ciudad. La ceremonia contó con la participación del intendente Othar Macharashvili, funcionarios municipales, concejales, representantes del Poder Judicial y autoridades de distintas instituciones locales y regionales.

El encuentro reunió a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de la Justicia Federal y provincial, referentes eclesiásticos y presidentes de agrupaciones de veteranos de la Guerra de Malvinas. Durante la jornada, se puso en valor la trayectoria de la fuerza en la Patagonia y la articulación institucional con el Municipio en favor del bienestar de la comunidad.

Uno de los momentos destacados fue la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda Militar de Música de la IX Brigada Aérea «Capitán Luis Candelaria».

En representación de la Policía Federal Argentina, tomó la palabra el jefe de la División Unidad Operativa Federal Caleta Olivia, subcomisario Leonardo Adrián Caporaletti, quien repasó los principales hitos históricos de la institución. En su discurso, hizo referencia a sus orígenes en 1821, a la organización de la Policía de la Capital en 1880 y a la adopción de la denominación oficial de Policía Federal Argentina el 1 de enero de 1945.

Al referirse a la labor desarrollada en Comodoro Rivadavia, Caporaletti destacó el trabajo sostenido de hombres y mujeres de la fuerza a lo largo de casi siete décadas, en una región marcada por sus extensas distancias y particularidades geográficas.

“Durante estos 68 años de continua labor en la ciudad, hombres y mujeres de la Policía Federal han cumplido sus funciones en esta región patagónica con sus particularidades, distancias y desafíos. Cada servicio, cada intervención y cada tarea cotidiana han contribuido a constituir la presencia institucional que hoy celebramos”, expresó.

La ceremonia también incluyó un reconocimiento al personal retirado y un homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber, en memoria de su compromiso y entrega al servicio público.

Finalmente, las autoridades policiales reafirmaron su vocación de servicio y el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Estado municipal y los distintos organismos, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y contribuir a la tranquilidad de los vecinos de Comodoro Rivadavia.