La Cámara de Comercio conmemoró sus 80 años

El intendente Macharashvili encabezó el acto conmemorativo de las ocho décadas de la institución pionera en el desarrollo empresarial, mercantil y social de la región. Durante el encuentro, se destacó la trayectoria histórica de la entidad y la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado.

El intendente, Othar Macharashvili, junto a miembros del gabinete municipal, participó del acto en conmemoración del octogésimo aniversario de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. La ceremonia contó además con la presencia de la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, legisladores, representantes de cámaras empresarias, referentes de fuerzas vivas e instituciones locales.

“Hace 80 años, 52 vecinos y comerciantes se juntaron para darle vida a esta institución, con la fuerza y la decisión de trabajar en conjunto para resolver los problemas estructurales de la ciudad”, recordó Macharashvili. En ese sentido, puso en valor el aporte de las distintas generaciones al crecimiento de Comodoro Rivadavia y de la región.

Asimismo, el mandatario comunal remarcó: “muchos de los desafíos que motivaron a los fundadores continúan vigentes, especialmente en materia de desarrollo comercial, fortalecimiento del puerto y reducción de los costos que afectan a la actividad productiva. Para eso, se necesita que el Estado, las instituciones y el sector privado trabajemos de manera articulada”, sostuvo.

Finalmente, el intendente valoró la continuidad y el trabajo de la Cámara a lo largo del tiempo, y reafirmó el compromiso del Municipio de profundizar el vínculo con la entidad y el conjunto de las organizaciones de la comunidad. “Desde el Estado debemos aportar no solamente palabras, sino también acciones conjuntas. Tenemos que redoblar los esfuerzos para trabajar unidos por el desarrollo de nuestra ciudad y la generación de nuevas oportunidades”, concluyó.

Durante el emotivo encuentro, se puso en valor la historia de la institución, rememorando sus orígenes el 29 de septiembre de 1946, cuando 52 comerciantes locales se reunieron para dar respuesta a los desafíos del sector, sentando las bases para su posterior sede en calle Rivadavia 516. A lo largo de sus 80 años, la Cámara ha sido un actor fundamental en el desarrollo socioeconómico de la cuenca del Golfo San Jorge, impulsando iniciativas vinculadas al puerto, la Zona Franca y la creación de instituciones afines.

El presidente de la Cámara de Comercio, Alexis Togel, destacó la importancia de “reconocer el esfuerzo constante de quienes sostuvieron la entidad a lo largo de décadas complejas, sobretodo en el presente crítico que atraviesan la producción y el empleo formal. En lugar de buscar respuestas inmediatas, debemos aprovechar la experiencia acumulada para trabajar en conjunto, ya que la colaboración comunitaria es la única clave viable para el progreso regional”, indicó.

En el marco de la ceremonia, el intendente Othar Macharashvili hizo entrega de una placa de reconocimiento al presidente de la institución, reafirmando el compromiso del Estado local de continuar reforzando el trabajo con el sector mercantil e industrial.