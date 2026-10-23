El programa Promotores Ambientales cumple 10 años

La iniciativa, impulsada por PAE junto con la Secretaría de Ambiente provincial y la Asociación Amigos de la Patagonia, fortalece el trabajo de la red de referentes locales y promueve proyectos ambientales en distintas localidades de la provincia.

En el marco de su estrategia de sustentabilidad en la región del Golfo San Jorge, Pan American Energy (PAE) impulsa desde hace una década el programa Promotores Ambientales, una iniciativa desarrollada junto con la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut y la Asociación Amigos de la Patagonia.

La iniciativa fortalece el compromiso ambiental de las comunidades, promoviendo la participación de referentes locales en la identificación de problemáticas y el desarrollo de soluciones concretas de manera participativa junto a vecinos. Además, impulsa prácticas sustentables vinculadas con la reducción, separación y reciclaje de residuos.

Durante los 10 años de programa, la red reunió a más de 140 referentes locales que se formaron en temáticas ambientales y desarrollan proyectos de impacto directo en sus localidades.

Como parte de este trabajo, PAE impulsó la gestión integral de residuos mediante la instalación de 12 estaciones y puntos de reciclaje permitiendo la recepción diferenciada de materiales como papel, cartón, vidrio y aluminio en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Trelew, Rawson, Puerto Pirámides, Camarones, Esquel, 28 de Julio, Río Mayo, Río Pico y Río Senguer.

Al respecto, el secretario de Ambiente de Chubut, Juan José Rivera, destacó el valor de la articulación entre los sectores público y privado: "La Secretaría de Ambiente tiene como uno de sus ejes estratégicos, en el marco del plan de gobierno, la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos. En este contexto, brindamos asesoramiento técnico y acompañamiento tanto en la formulación de programas y proyectos como en las tareas de remediación de basurales. Valoramos especialmente el acompañamiento de PAE, que contribuye a fomentar la separación en origen y fortalecer los procesos de reciclaje, promoviendo además el desarrollo de la economía circular".

EN LAS ESCUELAS

Desde 2021, PAE impulsa la certificación Lazo Verde, una iniciativa que promueve prácticas sustentables en instituciones educativas, involucrando a estudiantes, docentes y directivos en el cuidado del agua, la eficiencia energética y la gestión de residuos. Como resultado de este trabajo, Sarmiento se convirtió en la primera localidad de Chubut en certificar la totalidad de sus escuelas primarias, marcando un hito en la educación ambiental de la provincia.

EN NUMEROS

En diez años de trabajo sostenido y articulado, el programa logró los siguientes resultados:

- 147 promotores formados en 42 localidades de la meseta, la cordillera, la costa y el valle chubutense.

- Más de 4.000 vecinos capacitados en temáticas vinculadas al cuidado del ambiente.

- 21 instancias de capacitación desarrolladas en Cholila, Rawson, Río Mayo, Tecka, Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Gaiman.

- 100 proyectos ambientales locales documentados en 35 localidades, incluyendo talleres y charlas de sensibilización, jornadas de limpieza comunitaria, iniciativas de separación de residuos y puntos limpios, acciones de reutilización y recuperación de plazas y espacios verdes.

- 2.686 estudiantes alcanzados por la Certificación Lazo Verde en 15 escuelas de Sarmiento, Gobernador Costa, Río Pico, José de San Martín y Tecka.

- Más de 3.700 árboles plantados en distintas comunidades de la provincia.

IMPACTO POSITIVO

El impacto de Promotores Ambientales y la certificación Lazo Verde ha recibido importantes reconocimientos por su contribución a la educación ambiental y al desarrollo de comunidades más sustentables. Entre ellos se destacan las distinciones del Premio Conciencia, el Foro Ecuménico Social y los Premios APSAL, que reconocen iniciativas con impacto comunitario, continuidad y resultados concretos. Estos reconocimientos ponen en valor una década de trabajo sostenido de PAE junto con organismos públicos y Amigos de la Patagonia, consolidando un modelo de articulación público-privada que promueve la participación ciudadana, fortalece la educación ambiental y genera soluciones locales para el cuidado del ambiente.

Por su parte, Juan Taccari, referente de Relaciones Institucionales de PAE, destacó: "En línea con nuestra política de Operación Sustentable, desarrollamos acciones educativas que contribuyen a fortalecer una nueva cultura ambiental orientada a la construcción de un futuro más sustentable. En estos diez años, el Programa de Promotores Ambientales logró construir una red provincial de referentes ambientales locales, formados, acompañados y conectados entre sí. Más allá de la capacitación y las herramientas que brinda, el programa fortalece el compromiso ciudadano y demuestra el enorme valor que tiene el trabajo colectivo para impulsar transformaciones positivas en las comunidades".