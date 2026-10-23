El motivo de la asamblea de tres días es explicar “cómo alcanzar la felicidad”.

Testigos de Jehová se reúnen desde este viernes en el Predio Ferial

Los testigos de Jehová, conocidos por organizar grandes convenciones en todo el mundo, convocan también a cientos de personas en Comodoro Rivadavia, con una propuesta centrada en la felicidad y la esperanza.

“En un tiempo en que muchas personas sienten que la felicidad se les escapa, los testigos de Jehová invitan al público a asistir a su serie anual de convenciones mundiales con el tema ‘Felices para siempre’”, expresaron en un comunicado de prensa.

Los testigos de Jehová son uno de los mayores organizadores de convenciones sin fines de lucro del mundo, y este año regresan al Predio Ferial, en Comodoro Rivadavia, con un programa gratuito de tres días que explora “cómo se puede alcanzar la felicidad mediante una espiritualidad basada en principios bíblicos prácticos”.

"¿Quién no quiere ser feliz?", comentó Alejandro Guerra, portavoz local de los testigos de Jehová. Y añadió que el tema de la convención de este año “trata sobre cómo ser feliz y cómo mantener esa felicidad. Todos los asistentes descubrirán que la verdadera felicidad proviene de una esperanza sólida para el futuro".

Se estima que asistirán más de 1.600 asistentes a la ciudad desde este viernes. Por su parte, el mismo programa se está presentando a lo largo del año en 19 convenciones internacionales en países como Portugal, Sudáfrica, Tailandia y Brasil, que recibirán a miles de delegados de todo el mundo.

El programa incluye, además, el bautismo en la sesión del sábado, videos, entrevistas y discursos bíblicos como:

¿Es realista la idea de ser felices para siempre?

¿Por qué se angustian?

¿Ha encontrado el tesoro?

También se proyectarán los episodios 4, 5 y 6 de "Las buenas noticias según Jesús", que ya están disponibles en jw.org.

Los mismos integran la serie de videos de 18 capítulos sobre la vida y el ministerio de Jesucristo y se basan únicamente en los relatos de los Evangelios. Los episodios 1 al 3 se presentaron en las convenciones del 2024 y 2025.

El año pasado, los testigos de Jehová organizaron más de 6.000 convenciones en casi 500 idiomas con el tema "Adoración pura". Esto incluyó 19 convenciones internacionales celebradas en 13 países. Asistieron más de 12 millones de personas.

Para saber más sobre la convención "Felices para siempre" y encontrar un lugar cercano, visite jw.org > Sobre Nosotros > Asambleas anuales. Nunca se hacen colectas.