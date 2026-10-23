El evento se realizará el sábado 24 de octubre, de 16:00 a 02:00 horas y contará con el acompañamiento del Municipio, a través de la Secretaría de Cultura. Participarán academias y bailarines de distintas localidades del país. Además, se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con merenderos de la ciudad.

Comodoro celebrará el Día de los Comerciales con una gran jornada de música y baile

La Secretaría de Cultura municipal acompañará una nueva celebración del Día de los Comerciales, una propuesta que reúne a bailarines y aficionados de este género musical que nació en la ciudad durante la década del 80.

La jornada se desarrollará el sábado 24 de octubre, de 16:00 a 02:00 horas, en el Centro Cultural y contará con la participación de academias de distintas localidades, además de comercialeros que llegarán desde diferentes puntos del país.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, invitó a la comunidad a sumarse a la jornada y destacó que “esta propuesta cada vez cuenta con más participantes y refleja un gran movimiento popular en nuestra ciudad”.

Asimismo, señaló que se espera la presencia de participantes de Buenos Aires y Caleta Olivia, entre otras localidades, y remarcó la importancia de este encuentro que distingue a Comodoro por dedicar una fecha especial a este género bailable.

Por su parte, el referente de Comodoro Comerciales, Ángel Calbucura, destacó el crecimiento de la convocatoria y expresó que en esta edición se duplicará la cantidad de participantes, por lo que valoró el acompañamiento del Municipio para concretar el evento.

Cabe recordar que el Día de los Comerciales fue declarado por el Concejo Deliberante en julio de 2024 y tuvo su primera celebración en el Centro de Información Pública (CIP). Este estilo musical, que combina rock, cumbia y balada romántica, forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

Finalmente, se invita a quienes asistan a colaborar con alimentos no perecederos, que serán destinados a merenderos locales, sumando así un componente solidario a una jornada de música, baile y encuentro comunitario.