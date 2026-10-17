Reparan calles en los barrios 9 de Julio y 13 de Diciembre

En el marco de las políticas de mejoramiento de la infraestructura urbana que impulsa la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, este sábado se llevaron adelante trabajos destinados a optimizar la trama vial y mejorar las condiciones de circulación.
Desde la Secretaría de Infraestructura, se indicó que las intervenciones se desarrollaron en el barrio 9 de Julio, donde se ejecutó la carpeta asfáltica en calle Tucumán, entre Sargento Cabral y Uruguay, y en calle Santa Cruz, entre Sargento Cabral y Uruguay, además del tramo comprendido entre Sargento Cabral y O’Higgins en barrio 13 de Diciembre.
Próximamente, se avanzará con el mejoramiento de la trama vial en Liniers e Islas Leones en inmediaciones del Cementerio Oeste, Querandíes e Islas Leones, Liniers y Guaraníes, junto a la intersección de Jorge Newbery y Pastor Schneider.