El Municipio desplegó maquinaria en zona norte y sur para optimizar caminos y drenajes

En el marco del plan de mantenimiento de la trama vial, los días sábado, domingo y lunes, el Municipio fortaleció el reacondicionamiento de calles y caminos principales en diversos barrios de la zona norte y sur, donde se concretó un amplio esquema de trabajo que incluyó la conformación de cunetas, la limpieza de cauces y la optimización de canales evacuadores para favorecer el correcto drenaje de las aguas superficiales ante eventuales precipitaciones.

En la zona norte, las intervenciones se concentraron en las calles Bidondo, Códigos 3401, 3402 y 3403 del barrio René Favaloro (Km. 14); en las arterias Bazán, Américas y Medina del barrio Gesta de Malvinas; en la calle Bergallo del Cerro La Cruz; y en la arteria Martín Águeda del barrio Centenario.

Mientras que, en forma paralela en zona sur, las cuadrillas ejecutaron perfilado y conformación de calzada en las calles Tirzo López, Trevisán, Facundo Cabral, Pedro Pablo Ortega y Benito Grillo de barrio Industrial; en el sector de la cancha 13 de Diciembre; en el Código 749 que vincula el Cordón Forestal con Fracción 14 y 15; y en la zona de Ex Radio Estación.

Sobre el desarrollo de las tareas, desde la Subsecretaría de Vialidad Urbana explicaron que la baja circulación vehicular del fin de semana largo permitió avanzar a ritmo firme. En ese sentido, detallaron que se logró optimizar las arterias principales con el aporte de suelo seleccionado, el repaso general de las calles de tierra y el saneamiento preventivo de pluviales.

Para concretar el despliegue operativo en ambos puntos cardinales, la Municipalidad dispuso una flota compuesta por tres motoniveladoras, dos retroexcavadoras, una cargadora y seis camiones volcadores. En ese sentido, ratificaron que las acciones continuarán en los próximos días de manera sostenida para asegurar caminos en óptimas condiciones y mitigar los impactos del clima en el territorio.