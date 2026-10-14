Desarrollo sustentable: Othar se reunió con referentes del sector energético

Se presentó la Estrategia Provincial de Hidrógeno Verde, una iniciativa orientada a transformar el potencial eólico en desarrollo productivo, valor agregado y diversificación económica para Chubut.

El intendente Othar Macharashvili, junto a la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, encabezó una reunión en la que se le presentó el proyecto de la Estrategia Provincial de Hidrógeno Verde. La iniciativa fue desarrollada por la organización Transición Energética Sostenida (TES), en conjunto con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), Calden y el Gobierno de la Provincia del Chubut.

El objetivo central de la propuesta es aprovechar los recursos renovables disponibles en el territorio para impulsar el desarrollo productivo, promover nuevas actividades industriales y generar valor agregado en la región.

Durante el encuentro, el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó el valor de la propuesta para la diversificación económica a partir de las energías renovables. “Consideramos que es un trabajo sólido, que permite establecer una hoja de ruta sobre cómo desarrollar este tipo de nuevas energías”, señaló. Asimismo, indicó que “se analizaron las posibilidades de producir nuevos bienes industriales, como urea y amoníaco, que podrían fortalecer la vinculación de la región con los mercados internacionales”.

Por su parte, el presidente de TES, Rolando Rivera, calificó como positiva la reunión y remarcó la importancia de aprovechar el potencial eólico de la provincia. “Tenemos vientos de clase mundial, con los mayores factores de capacidad, y la idea es que todo ese potencial se pueda transformar en desarrollo”, afirmó. En ese sentido, explicó que la estrategia busca producir hidrógeno verde y sus derivados, además de atraer industrias electrointensivas que puedan instalarse en la Patagonia.

Además, Rivera sostuvo que la propuesta establece un marco general con horizonte al año 2035. La planificación contempla alcanzar 13.000 megavatios de capacidad de generación renovable y una producción potencial de 632.000 toneladas de hidrógeno para elaborar amoníaco y otros productos derivados. También contempla metas de corto plazo, como la instalación de nuevas industrias y centros de datos. “La idea es tener una mirada general del territorio y aprovechar esos 220.000 kilómetros cuadrados para transformar el recurso en desarrollo”.