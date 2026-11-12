Dos facultades, una especialización

Ciencias Jurídicas y Ciencias Económicas de la UNPSJB dictarán la Especialización en Derecho Penal desde la Sede Comodoro.

La firma del convenio se llevó adelante el pasado martes en la ciudad de Trelew. El acuerdo fue suscripto por el rector de la Universidad, Gustavo Fleitas, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Francisco Schiavone, y su par de la Facultad de Ciencias Económicas, Facundo Ramiro Miguel Ball.

La Especialización fue dictada originariamente por la Facultad de Ciencias Económicas cuando la actual Facultad de Ciencias Jurídicas era Escuela Superior de Derecho. En reconocimiento de ese recorrido institucional, la firma de esta Acta Compromiso constituye el inicio del proceso de traspaso de la carrera a la esfera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, conforme a la normativa universitaria vigente.

Durante 2027, ambas facultades articularán sus capacidades académicas, profesionales e institucionales para el dictado conjunto de la carrera, con el acompañamiento del Rectorado. El acuerdo busca ampliar la convocatoria, fortalecer el cuerpo docente y promover estrategias que favorezcan la permanencia y graduación de los estudiantes.

Esta iniciativa expresa el compromiso de ambas unidades académicas con la cooperación institucional y el fortalecimiento de la formación de posgrado en la región patagónica.