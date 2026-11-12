Edgardo Castro, el cine en los bordes de la intimidad

El director, actor y docente dará una charla abierta y gratuita este viernes 13 de noviembre a las 17 en el aula 305 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La actividad es sin inscripción previa.

Entre la ficción y el documental, Edgardo Castro hizo de sus experiencias personales el punto de partida de tres películas. Debutó como director con La Noche, que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el BAFICI de 2016, y luego realizó Familia y Las Ranas. Las tres obras conforman lo que se ha llamado su “trilogía de la intimidad”.

En esas películas, el crítico Roger Koza destaca la libertad con la que Castro trabaja por fuera de los formatos industriales. Esa búsqueda se traduce en una cámara que se arriesga a registrar el cuerpo, los afectos y las zonas más crudas de la experiencia humana.

Nacido en Buenos Aires, Castro es uno de los fundadores de Grupo Krapp, dedicado a la danza-teatro. Su recorrido como actor abarca el cine, el teatro y la televisión. Trabajó con Martín Rejtman, Mariano Llinás, Diego Lerman y Albertina Carri, y recientemente actuó en Belén, dirigida por Dolores Fonzi. También se dedica a la formación y el entrenamiento de actores para cine y televisión en Argentina y Uruguay.

La charla es organizada por las cátedras de Comunicación Audiovisual I y II y Estéticas Contemporáneas. La invitación está dirigida a estudiantes, actores, realizadores y a toda la comunidad interesada.