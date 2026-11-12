Kilómetro 8 pintó el derecho a jugar

El Centro de Promoción Barrial Don Bosco fue sede del noveno mural colectivo de 2026 del proyecto Arte Público en la Escuela Pública, del ISFD N.º 806. Familias, estudiantes y trabajadoras del centro compartieron la pintura con la muralista Carolina Barrientos.

En el muro del Centro de Promoción Barrial Don Bosco quedaron plasmadas escenas de la vida cotidiana en Km 8. El juego, el cuidado y el aprendizaje se entrelazan en una obra que nació del encuentro entre el centro, su comunidad y el Instituto Superior de Formación Docente N.º 806.

El mural pone en primer plano el derecho de niñas y niños a jugar y el trabajo de quienes hacen lugar para que puedan aprender y crear. Las escenas también remiten al acompañamiento que encuentran las familias en el centro y a la tarea de escucha y cuidado que sus trabajadoras sostienen a diario, muchas veces fuera de la vista. Para darle al muro un carácter de bienvenida se eligió una paleta de colores cálidos y alegres.

Junto a Carolina Barrientos pintaron estudiantes de Artes Visuales, colaboradores del proyecto, integrantes del equipo del centro, autoridades y familias. La forma de hacer el mural fue parte de la propuesta desde el comienzo. Cada trazo compartido dejó en la pared una huella de quienes se encuentran todos los días en el CPB Don Bosco.