La pena fue homologada mediante un juicio abreviado. El acusado admitió su responsabilidad en el ataque ocurrido en diciembre de 2025 en Km. 5, donde Ortiz recibió una puñalada en el cuello y murió tres días después.

Lo apuñaló en el cuello y murió tres días después: lo condenaron a 9 años de prisión

La Justicia de Comodoro Rivadavia condenó a Eloy Tomás Cárdenas Vilches a 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio de Nelson Guillermo Ortiz, ocurrido en diciembre de 2025 en el barrio Presidente Ortiz, en Km. 5.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, procedimiento en el que el imputado, asesorado por su defensa, admitió voluntariamente su autoría y responsabilidad penal en el hecho y aceptó la pena acordada.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al acuerdo, el ataque ocurrió el 5 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:33. Ortiz llegó junto a un acompañante en un Fiat Cronos hasta una vivienda ubicada sobre calle Dr. Oscar Aluztiza al 100.

Según el expediente, Ortiz descendió del vehículo y se dirigió hacia Cárdenas Vilches, quien se encontraba afuera de la vivienda con un cuchillo tipo carnicero. En esas circunstancias, el acusado le asestó una puñalada en el cuello, a la altura de la carótida.

La herida provocó una grave lesión vascular y Ortiz debió ser internado. Finalmente, murió el 8 de diciembre de 2025 como consecuencia de las complicaciones derivadas de la herida.

El hecho fue calificado como homicidio simple y Cárdenas Vilches fue condenado en calidad de autor.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la pena de nueve años resultaba adecuada teniendo en cuenta las características del hecho, la extensión del daño causado y la falta de antecedentes penales del imputado. También solicitó que continúe con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

La defensa no objetó ese planteo y acompañó el acuerdo.

Finalmente, la jueza penal Mariel Suárez homologó el juicio abreviado y consideró que la pena acordada se encontraba debidamente justificada.