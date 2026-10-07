La Justicia de Sarmiento habilitó la investigación contra un hombre de 40 años por amenazas y violación de domicilio. Según la denuncia, ingresó sin autorización a la casa de su expareja y luego regresó con combustible y un encendedor, mientras manifestaba que iba a incendiar el lugar.

Investigarán a un hombre acusado de amenazar a su expareja con un bidón de nafta

La Justicia de Sarmiento formalizó una investigación penal contra un hombre de 40 años, identificado por sus iniciales J.B.M., acusado de haber amenazado a su expareja y de ingresar sin autorización a su vivienda.

El hecho investigado ocurrió el 2 de agosto de 2025, alrededor de las 23:30, en un domicilio del barrio Progreso. De acuerdo con la denuncia y con la hipótesis planteada por la Fiscalía, el imputado habría ingresado a la casa de su expareja sin consentimiento y posteriormente la habría amenazado.

Siempre según la acusación fiscal, minutos más tarde el hombre se habría dirigido hasta su vehículo, tomó un bidón con nafta y un encendedor y regresó hasta la puerta de la vivienda. Allí habría manifestado a viva voz su intención de prender fuego el lugar.

Por tratarse de un caso vinculado a violencia familiar, la identidad completa del imputado no fue difundida.

Durante la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Sarmiento, la Fiscalía expuso los hechos, detalló las evidencias reunidas hasta el momento y solicitó un plazo de seis meses para avanzar con la investigación.

La defensa pública no formuló objeciones a la apertura del proceso y adelantó que trabajará en la posibilidad de una salida alternativa al conflicto.

Finalmente, el juez penal Alejandro Rosales autorizó la apertura formal de la investigación preparatoria por los delitos de amenazas y violación de domicilio, con la calificación provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal.