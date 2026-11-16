Malvinas y Banco Central: Diputados debatirá dos proyectos clave

La Libertad Avanza convocó a una sesión especial para el miércoles 18 de noviembre, a las 12. El oficialismo buscará avanzar con una ley que endurece las sanciones por actividades no autorizadas en Malvinas y una reforma del Banco Central.

La Cámara de Diputados se prepara para una nueva jornada de debate legislativo. Por pedido de La Libertad Avanza, se convocó a una sesión especial para este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 12, con dos proyectos centrales en la agenda del Gobierno nacional.

La convocatoria fue solicitada por el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y comunicada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Entre las iniciativas que se tratarán se encuentran la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con las Islas Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Uno de los principales puntos del debate será el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en la zona de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.

La iniciativa busca reforzar las herramientas legales para proteger los derechos soberanos del país sobre el territorio y sus recursos.

Sin embargo, el proyecto también incluye disposiciones relacionadas con defensa, seguridad y modificaciones penales y electorales que generaron diferencias entre el oficialismo y algunos bloques aliados.

Las negociaciones se concentran especialmente en el capítulo referido a la denominada injerencia extranjera, sobre el cual distintos legisladores solicitaron cambios antes de su tratamiento en el recinto.

El segundo proyecto central de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa apunta a establecer como función prioritaria de la entidad la preservación del valor de la moneda, además de introducir restricciones a la emisión monetaria sin respaldo y al financiamiento del Tesoro nacional.

El texto ya atravesó distintas instancias legislativas y fue modificado durante su tratamiento en el Senado, por lo que ahora deberá volver a ser considerado por Diputados.

Aunque la convocatoria ya fue formalizada, el oficialismo todavía deberá afrontar las diferencias existentes en torno a algunos artículos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El debate del miércoles será una instancia importante para determinar si los proyectos reúnen los apoyos necesarios para avanzar.

La agenda legislativa continuará durante noviembre con el tratamiento del Presupuesto 2027, previsto para la última parte del período de sesiones ordinarias.