El exabogado de Laudelina Peña aseguró que la tía del nene le había dicho que el cuerpo estaba en una laguna. El Tribunal Oral Federal de Corrientes lo convocó a declarar el jueves 26 de noviembre.

El exabogado de Laudelina aseguró que ella ubicó a Loan en una laguna

José Fernández Codazzi volvió a quedar en el centro del juicio por la desaparición de Loan Peña tras una entrevista televisiva en la que reconstruyó conversaciones que, según dijo, mantuvo con Laudelina durante los primeros días de la investigación, cuando todavía era su abogado.

“Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas”, afirmó Codazzi. También cuestionó cómo se hizo la búsqueda. La supuesta ubicación del cuerpo y la hipótesis de un accidente siguen sin respaldo en pruebas materiales.

Según el abogado, Laudelina le contó que Loan había sufrido un accidente y que después se intentó desviar la investigación con el hallazgo del botín. “Ella plantó el botín”, sostuvo. También afirmó que su entonces clienta le mostró cómo lo había colocado para simular el hallazgo.

En su relato, Codazzi mencionó a María Victoria Caillava, otra de las detenidas. Aseguró que Laudelina le había contado que se reunió con ella y que Caillava le indicó dónde dejar el calzado.

El exabogado también recordó la declaración que Laudelina prestó ante la Fiscalía los días 5 y 6 de julio de 2024, a pocas semanas de la desaparición de Loan. Allí planteó la versión del accidente. Codazzi dijo que los ocho abogados presentes salieron convencidos de esa explicación.

Tras la entrevista, los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes, a cargo del juicio, resolvieron citar a Codazzi para que explique el origen de su versión y amplíe sus dichos.