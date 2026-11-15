Salud y el Registro Civil atendieron en el 30 de Octubre

El gobernador Torres recorrió el operativo desarrollado en la sede vecinal del barrio, donde distintas áreas provinciales brindaron atención sanitaria, servicios de documentación y asesoramiento, además de actividades recreativas para toda la familia.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este sábado un operativo integral desarrollado por el Gobierno provincial en el barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia, donde distintas áreas y organismos acercaron servicios públicos, trámites administrativos, atención sanitaria y actividades recreativas a las familias del sector.

La jornada se llevó adelante entre las 13 y las 19 en la sede de la Asociación Vecinal, ubicada en Raúl Gutiérrez 385, y contó con la participación de su presidente, Dante Curuhuinca, quien acompañó al mandatario provincial durante la recorrida. Los operativos fueron coordinados por el Ministerio de Gobierno, la Secretaría General, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Cultura y Lotería.

En ese marco, Torres dialogó con vecinos y trabajadores de los distintos organismos provinciales, y destacó la importancia de llevar adelante este tipo de iniciativas para facilitar el acceso a servicios esenciales y brindar respuestas concretas a las necesidades de cada comunidad.

EL ESTADO EN LOS BARRIOS

Durante la actividad, el gobernador puso en valor el trabajo articulado entre las distintas áreas provinciales y remarcó la necesidad de sostener estos operativos en Comodoro Rivadavia y en el resto de la provincia.

“Queremos que los servicios del Estado lleguen a todos los barrios, porque muchas veces un trámite que parece sencillo implica perder una mañana de trabajo, trasladarse de un extremo de la ciudad al otro o afrontar gastos que para muchas familias son importantes. Con estos operativos acercamos soluciones concretas y hacemos que el Estado esté donde tiene que estar: cerca de los vecinos”, señaló Torres.

Asimismo, destacó que la iniciativa permitió reunir en un mismo lugar distintas prestaciones y servicios, facilitando las gestiones cotidianas de las familias.

“En una misma jornada los vecinos pueden resolver cuestiones vinculadas con su documentación, acceder a asesoramiento sanitario y participar de actividades recreativas con sus hijos. Esa es la importancia de trabajar de manera coordinada entre las distintas áreas del Gobierno: aprovechar los recursos que tenemos para dar respuestas y llegar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Por otra parte, Torres destacó el rol que cumplen las asociaciones vecinales. "Son fundamentales para llegar a cada comunidad, con un trabajo comprometido que se refuerza todos los días”, remarcó el gobernador.