Policías de la División de Investigaciones allanaron en horas de la mañana de este miércoles un domicilio particular en Pico Truncado y procedieron a detener a un individuo de alta peligrosidad.

La medida procesal fue ordenada por el Juzgado Instrucción de esa misma localidad se ejecutó, con el apoyo de personal de la División de Fuerzas Especiales, en los fondos de una casona ubicada en la calle Fructoso Rivera.

Fuentes confiables revelaron se trataría de Elías Llanfulén, quien estuvo involucrado en un hecho con arma de fuego ocurrido durante el pasado mes de agosto, precisamente sobre calle 9 de Julio entre arterias Roca y Sarmiento, cuando atacó a balazos a otro hombre, causándole graves lesiones.

En la casa allanada también se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y documentación personal.

Por otra parte se supo que Llanfulén igualmente contaba con un pedido de captura y detención vigente, por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, ocurrido durante el mes de octubre de este mismo año.

Ese delito lo cometió en forma conjunta con otros individuos cuando intentaron sustraer en la vía pública una moto mediante la utilización de armas de fuego, pero no lograron su objetivo ya que una las víctimas solicitó auxilio a los transeúntes, lo que motivo que los delincuentes se dieran a la fuga.