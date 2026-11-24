El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado, comenzó los trabajos de renovación de un tramo del acueducto principal de abastecimiento a Cañadón Seco,

La obra comprende el recambio de 1.500 metros de cañería, desde el tanque de reserva de 2.000 m³ hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº 12.

Se trata de una infraestructura que cuenta con más de siete décadas de antigüedad y que cumple un rol central en el abastecimiento de agua, llegando aproximadamente al 70% de la población.

Para llevar adelante esta intervención se articuló un trabajo conjunto entre SPSE, Vialidad Provincial, la Comisión de Fomento y las empresas Quintana Energy y Transpetrol S.R.L., sumando esfuerzos para concretar una obra de importancia estratégica para la comunidad.

En este sentido, el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, acompaña el desarrollo de trabajos destinados a mejorar y renovar la infraestructura de los servicios esenciales, dando respuesta a las necesidades de los vecinos y proyectando un sistema de abastecimiento más confiable.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz