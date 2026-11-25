En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la impulsó la Municipalidad de Caleta Olivia.

La iniciativa del martes a la noche fue coordinada por la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad y tuvo lugar en el Centro Integral de la Mujer y la Familia (CIM), con el objetivo de generar un espacio de reflexión, sensibilización y encuentro comunitario, reafirmando la importancia del compromiso colectivo para erradicar las violencias por motivos de género.

De la actividad participaron trabajadoras del área, integrantes de grupos de mujeres y vecinos en general que se acercaron para compartir una jornada de memoria y concientización.

La propuesta incluyó palabras alusivas, lecturas de textos elaborados por mujeres que participan de los espacios de acompañamiento y presentaciones musicales.

Al respecto, la supervisora del Área de Abordaje Integral, Natalia Rodríguez, expresó su emoción por la convocatoria y destacó el sentido de la iniciativa.

“La idea es concientizar, crear un lazo entre todos, entre la comunidad, y comprometernos a que podamos erradicar esto. También sensibilizar las prácticas diarias, recordar desde la memoria y la empatía”, puntualizó.

En relación con las actividades previstas durante la semana, Rodríguez adelantó que este miércoles se realizará un encuentro en la UNPA, de 15 a 17, con la participación de la Oficina de Violencia Doméstica y la Comisaría de la Mujer.

Durante la jornada, se brindará información sobre los protocolos de actuación, los circuitos para realizar denuncias y las herramientas disponibles para quienes atraviesan situaciones de violencia.

Fuente: Prensa Municipal