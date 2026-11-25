El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, con apoyo de la Policía provincial, llevó adelante varios allanamientos en Caleta Olivia, para desmantelar la extracción y venta clandestina de agua potable.

Los operativos se realizaron el martes, respondiendo a expresas instrucciones del gobernador Claudio Vidal, quien fue categórico al señalar que se debía terminar con la corrupción en torno a un recurso tan vital, afirmando rotundamente que “el currito del agua” se terminó.

Los domicilios y otros sitios intervenidos, previamente identificados por Servicios Públicos Sociedad del Estado, están ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado, se detectaron varios casos de carga clandestina de camiones cisterna para la posterior venta de agua, sin ningún tipo de control, perjudicando directamente el abastecimiento de los vecinos.

En los primeros procedimientos se constató la presencia de numerosos tanques de almacenamiento e incluso, en uno de los domicilios, se detectó una conexión directa a la red pública de agua que abastecía a los camiones.

Los operativos forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Provincial para combatir las conexiones clandestinas y garantizar una distribución más equitativa del recurso.

Al respecto, durante la reciente celebración del125º aniversario de Caleta Olivia, el gobernador cuestionó el negocio que se había generado durante años alrededor de la falta de agua potable, mientras numerosas familias atravesaban serias dificultades para acceder a un servicio esencial.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz