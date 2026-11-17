La evaluación nacional se realiza en estudiantes de 3er grado, con el objetivo de relevar los aprendizajes en Lengua y Matemática.

Este martes 17 y miércoles 18 de noviembre se lleva adelante en todo el país una nueva edición de las evaluaciones Aprender, impulsadas por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, siendo una instancia que alcanza a estudiantes de 3° grado del Nivel Primario, lo que permitirá relevar sus aprendizajes en Lengua y, por primera vez en este grado, también en Matemática.

La evaluación permitirá obtener información sobre los conocimientos y capacidades alcanzados por los estudiantes, identificar avances y reconocer aquellos aspectos que requieren mayor acompañamiento. Sus resultados constituyen una herramienta fundamental para orientar las políticas educativas y fortalecer las estrategias de enseñanza en las escuelas.

En este marco, Chubut participa de la jornada nacional con el objetivo de dar continuidad a la evolución positiva registrada en las evaluaciones censales desde 2024, año en que el Ministerio de Educación puso en marcha el Plan Provincial Integral de Alfabetización “Chubut Aprende”.

Los resultados de Aprender aportan información clave sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y constituyen una herramienta para orientar nuevas acciones destinadas a fortalecer la calidad educativa.

CHUBUT, CON RESULTADOS EN CRECIMIENTO

La evolución de los indicadores provinciales muestra avances en las dos áreas evaluadas en las últimas ediciones de Aprender para el Nivel Primario. En Lengua, el porcentaje de estudiantes de 6º grado que alcanzó los niveles Satisfactorio y Avanzado pasó del 70,2% en 2023 al 81,9% en 2025, lo que representa un crecimiento de 11,7 puntos porcentuales. De esta manera, más de ocho de cada diez estudiantes alcanzaron desempeños destacados en el área.

En Matemática también se registró una mejora: los niveles Satisfactorio y Avanzado pasaron del 51,6% al 56% en el mismo período. Asimismo, se destaca el crecimiento del nivel Avanzado, que aumentó del 9,5% al 13,1%.

Los resultados de 2025 también ubicaron a Chubut por encima de los promedios nacionales en ambas áreas: 81,9% frente al 76,9% en Lengua y 56% frente al 55% en Matemática.

A estos avances se suma una mayor participación de las instituciones y los estudiantes en las evaluaciones. En 2025 formaron parte del operativo 235 escuelas, equivalentes al 98,3% de los establecimientos convocados, y 8.667 estudiantes, que representaron el 87,2% de la matrícula alcanzada.

De cara a esta nueva instancia, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Educación busca revalidar los resultados obtenidos y continuar fortaleciendo los aprendizajes fundamentales. La participación en Aprender constituye una oportunidad para reconocer el trabajo de las comunidades educativas, identificar desafíos y sostener políticas que permitan que cada vez más estudiantes alcancen mejores aprendizajes.