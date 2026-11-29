La provincia será uno de los escenarios privilegiados a nivel mundial para observar este fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrir completamente el disco solar, generando un efecto visual conocido como “anillo de fuego”. Se podrá contemplar el 6 de febrero.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, llevará adelante un ciclo de encuentros destinados a acercar a la comunidad el conocimiento astronómico y promover la oferta turística provincial vinculada al eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, un acontecimiento de relevancia internacional.

La primera charla se realizará este 3 de diciembre en Trelew, con el objetivo de despertar el interés por la ciencia y brindar herramientas para su observación segura.

En las charlas el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, dará a conocer la oferta turística provincial y las diferentes experiencias de astroturismo previstas para disfrutar de este acontecimiento en distintos puntos del territorio chubutense.

CICLO DE CHARLAS

El ciclo comenzará el jueves 3 de diciembre, a las 18 horas, con la charla denominada “Sol y Luna se encuentran en Patagonia”, que se desarrollará en GOAT, ubicado en Pasaje Tucumán Nº 228 de Trelew, junto a la Fundación Amigos de la Astronomía y Acrux Astroturismo.

Durante el encuentro se abordarán las características del eclipse solar anular, los procesos astronómicos que dan origen a este fenómeno, las condiciones privilegiadas que presenta Chubut para su observación y las recomendaciones necesarias para contemplarlo de manera segura.

ESCENARIO PRIVILEGIADO

El 6 de febrero de 2027, Chubut será uno de los escenarios privilegiados a nivel mundial para observar el eclipse solar anular, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrir completamente el disco solar, generando un efecto visual conocido como “anillo de fuego”.

El acontecimiento podrá observarse desde distintos puntos de la provincia y representa una oportunidad excepcional para fortalecer la divulgación científica, promover el astroturismo y posicionar a Chubut como un destino de referencia internacional para la observación astronómica.

En este sentido, el eclipse fue declarado de Interés Turístico Provincial por el Gobierno del Chubut y de Interés Legislativo por la Legislatura provincial.

Ciencia y turismo, una oportunidad para descubrir Chubut

La provincia cuenta con diversas propuestas turísticas especialmente diseñadas para disfrutar del eclipse, que combinan la observación astronómica con experiencias de naturaleza, gastronomía regional, producción vitivinícola y patrimonio cultural.

Estas alternativas pueden consultarse en la página oficial de turismo provincial: https://chubutpatagonia.gob.ar/

A través de este ciclo de charlas, el Gobierno del Chubut busca fortalecer el trabajo articulado entre las áreas de Ciencia y Turismo, promoviendo el acceso al conocimiento científico, la valoración del cielo patagónico y la difusión de los atractivos naturales y culturales de la provincia.

De esta manera, se busca preparar a la comunidad para vivir un acontecimiento astronómico excepcional, fomentando la participación ciudadana y consolidando a Chubut como un destino privilegiado para el desarrollo del astroturismo.