La Secretaría de Salud llevó adelante una nueva edición de “Hoy me elijo” en el CAPS del barrio Isidro Quiroga, cubriendo los 30 turnos protegidos y atendiendo también a vecinos que se acercaron de manera espontánea.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló este sábado una Jornada de Atención Integral a Hombres en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Isidro Quiroga. La propuesta se enmarcó en la campaña preventiva “Hoy me elijo”, orientada a promover el autocuidado y la detección temprana.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, supervisó el trabajo de los equipos y destacó la importancia de derribar barreras culturales en el cuidado masculino.

“Comenzamos la atención destinada a los hombres, que suele ser difícil porque siempre tenemos alguna excusa para evitar los controles: a veces por miedo a que nos digan que tenemos algo y no querer afrontar esa situación, y otras veces porque creemos que no nos va a pasar nada”, expresó Espíndola.

En ese sentido, el funcionario comparó esta realidad con las jornadas destinadas a mujeres, donde la postergación suele responder al cuidado de terceros. “A través de nuestro lema ‘Hoy me elijo’, buscamos llegar tanto a mujeres como a hombres para que piensen en su salud y puedan hacerse los controles para prevenir cuadros complejos. Sabemos que un diagnóstico a tiempo hace que el tratamiento sea más simple y evita llegar a situaciones graves o irreversibles”, remarcó.

Respecto al circuito asistencial dispuesto en el CAPS de Isidro Quiroga, explicó: “primeramente se realiza un control donde los recibe la enfermera para tomar los signos vitales del paciente y de ahí pasan al médico clínico, quien pide los estudios de acuerdo a las necesidades que vea”. Mientras detalló que el dispositivo incluyó test de infecciones de transmisión sexual y electrocardiogramas. “Cuando se requieren estudios complementarios, se gestionan derivaciones hacia la sede de calle Sarmiento o a instituciones habilitadas para realizarlos”, resaltó.

Finalmente, Espíndola valoró la participación de vecinos llegados desde distintos sectores de la ciudad. “Establecimos un esquema de turnos protegidos para unas 30 personas, acorde a nuestra capacidad operativa de profesionales, y se ocuparon todos los lugares. De igual manera, si alguien se acerca de manera espontánea al centro de salud, también es recibido, porque nuestra idea es que ningún vecino se vaya sin ser atendido”, concluyó.