A partir de una gestión del gobernador Claudio Vidal ante la Justicia Federal, Santa Cruz asumirá la administración operativa de dos establecimientos rurales vinculados al empresario Lázaro Báez.

La resolución fue firmada este viernes por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, quien dispuso que el Gobierno provincial se haga cargo de la gestión de las estancias Alquinta y La Entrerriana, ubicadas en esta provincia.

“Esto es histórico para la provincia, algo que muy pocas veces ocurrió”, afirmó el mandatario santacruceñóo luego de notificarse de la resolución judicial.

La medida establece que el gobernador tendrá a su cargo la conducción operativa de ambos establecimientos, incluyendo la organización del personal, el funcionamiento productivo y la comercialización ordinaria de la hacienda, la lana y otros productos.

Al retirarse del Juzgado, Vidal sostuvo que “los bienes de la corrupción deben servir para la producción y al servicio de todos los santacruceños”.

Su intervención ante la Justicia tuvo como objetivo que los establecimientos rurales no permanezcan improductivos y que sus recursos puedan ser aprovechados en beneficio de la provincia.

En ese sentido, la decisión representa una oportunidad para preservar la infraestructura existente, mantener la actividad agropecuaria y poner en funcionamiento unidades productivas que cuentan con instalaciones, maquinaria y hacienda.

La disposición contempla que la Provincia asuma la gestión operativa hasta el 30 de abril de 2028, mientras que un coadministrador judicial tendrá facultades de control y supervisión sobre los movimientos económicos, patrimoniales y productivos.

De esta manera, se busca garantizar que los establecimientos continúen funcionando, preservar sus bienes y asegurar que los ingresos generados tengan el correspondiente control judicial.

A partir de las 8 de la mañana de mañana sábado, el gobernador tomará posesión de ambos establecimientos mediante las actas correspondientes junto con las autoridades judiciales designadas.

En La Entrerriana, los relevamientos judiciales registraron 96 bovinos y 203 ovinos. En Alquinta, el recuento parcial identificó 1.308 ovinos y seis bovinos, además de maquinaria, vehículos y otros bienes.

La decisión judicial se enmarca en una investigación que busca determinar si los establecimientos continuaron siendo explotados comercialmente pese a las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.

Frente a esta situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el Estado provincial asumiera su explotación para garantizar la conservación de los bienes, el cuidado de los animales y la continuidad de la actividad rural.