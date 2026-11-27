El Sindicato Petrolero de Santa Cruz inauguró el jueves su nueva sede en Las Heras, obra que marca un nuevo capítulo en los 60 años de vida de la organización.

El edificio de varios pisos cuenta con aproximadamente 1.615 metros cuadrados cubiertos e integra oficinas gremiales, salas de reuniones y espacios destinados a la atención y el acompañamiento de los afiliados y sus familias.

La ceremonia fue encabezada por el secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenén, junto al secretario adjunto, Nallib Rivera, integrantes de la Comisión Directiva, delegados, trabajadores y familias petroleras.

Como invitados especiales participaron el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, acompañado por el secretario adjunto de esa organización, Ernesto Inal; el secretario general del Sindicato del gremio de los petroleros jeráquicos, José Dante Llugdar; y el referente de la UOCRA de Caleta Olivia, Gastón Argüello.

También estuvieron presentes el intendente de Las Heras, Antonio Carambia; el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira; el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos; la exdiputada nacional Roxana Reyes; representantes de empresas operadoras y de servicios vinculadas con la actividad hidrocarburífera, autoridades locales, instituciones y organizaciones sindicales.

“ES EL LOGRO DE LOS TRABAJADORES”

“Es un día muy importante para los trabajadores petroleros y para el pueblo de Las Heras, un pueblo con historia, que tanto les ha dado con sus recursos a la provincia y al país. Después de 60 años de vida de este Sindicato, inauguramos la casa propia de los trabajadores petroleros”, expresó Güenchenen.

El secretario general también remarcó que la nueva sede es una conquista colectiva conseguida con el esfuerzo de los afiliados.

“Este no es el logro de un secretario general. Es el logro de todos los trabajadores, porque son ustedes quienes ponen el cuerpo todos los días para hacer producir nuestros yacimientos y levantar la industria”, afirmó.

Asimismo, destacó que la obra fue concretada en uno de los momentos más difíciles atravesados por la actividad hidrocarburífera santacruceña, luego de la salida de YPF y de numerosas empresas, la pérdida de contratos, la paralización de equipos y cuadrillas y la caída del empleo.

“Las Heras fue duramente golpeada durante estos dos últimos años. Muchas empresas se fueron, se perdieron contratos, bajaron equipos y numerosos compañeros quedaron afuera de la actividad. En medio de esa situación, inauguramos esta casa propia. Lo hicimos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia”, señaló.

Por su parte Marcelo Rucci dejó en claro que su presencia y la de la conducción del sindicato de Neuquén, Río Negro y La Pampa no respondían al cumplimiento de una formalidad.

“Le agradezco a Rafa, no solamente como un par y secretario general, sino también como un amigo. No venimos a una inauguración más ni a cumplir con un acto protocolar. Venimos a decirles a los trabajadores y a la Comisión Directiva que en Neuquén, Río Negro y La Pampa están sus hermanos”, puntualizó.