Fue sancionado por la Legislatura en la sesión del jueves y deberá entrar en vigencia en 2027, si el Ejecutivo lo promulga.

El texto fue aprobado por mayoría en la sesión de la Legislatura de Santa Cruz de este jueves, con la oposición del oficialismo que en los últimos meses debió lidiar con el alejamiento de varios legisladores del bloque que responde al gobernador Claudio Vidal.

El nuevo Código de Santa Cruz regirá para elecciones de cargos provinciales, municipales y de comisiones de fomento, contemplando Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO), Boleta Única de papel, Ficha Limpia, Paridad de Género, Simultaneidad Electora, nuevas sanciones y restricciones para las campañas políticas.

La normativa también prohíbe expresamente cualquier sistema de sumatoria de votos por lemas o sublemas (la Ley que fijaba ese sistema fue derogada en 2024) e impide que los municipios desdoblen sus elecciones respecto de las provinciales.

El bloque oficialista Por Santa Cruz votó en contra del proyecto. Su principal objeción fue el costo fiscal de organizar una instancia de selección de candidaturas que, a juicio del gobernador Vidal, debería resolverse dentro de cada partido.

En tanto, la oposición defendió las primarias como una vía para que el electorado intervenga en la definición de las candidaturas y las presentó como una inversión institucional.

Los primeros 16 artículos (de un total de 105) establecen los principios generales del régimen electoral, los derechos de los electores y las condiciones para participar de los comicios, citándose entre otros los siguientes:

- El sufragio será universal, igual, secreto, libre, personal, obligatorio e indelegable.

- Podrán votar quienes figuren en el padrón electoral correspondiente al distrito en el que se realicen las elecciones.

- Estarán exentos de la obligación de votar y de las sanciones previstas por incumplimiento los mayores de 70 años; los electores de entre 16 y 17 años; quienes no puedan concurrir por enfermedad o fuerza mayor debidamente acreditada; quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación y el personal afectado a servicios públicos indispensables durante los comicios.

- También podrán votar las personas privadas de su libertad que se encuentren en prisión preventiva y no estén alcanzadas por inhabilitaciones legales. Para ello, el Tribunal Electoral Permanente deberá organizar un registro específico y mesas de votación en los establecimientos de detención.

Los artículos 17 al 25, en tanto, establecen las funciones de las autoridades responsables de organizar y fiscalizar las elecciones.

El Tribunal Electoral Permanente será la máxima autoridad electoral de Santa Cruz y tendrá competencia sobre los comicios provinciales, municipales y de comisiones de fomento.

En lo que respecta a Ficha Limpia, se destaca que no podrán ser candidatos/as, las personas condenadas por delitos dolosos con inhabilitación vigente, mediante condena firme; las personas registradas como alimentantes morosos en los registros oficiales vigentes, conforme condena firme; y las personas condenadas por delitos de lesa humanidad o graves violaciones de los derechos humanos, mediante condena firme.

En cuanto la paridad de género, el artículo 31 establece que las listas de candidatos para cargos colegiados provinciales y municipales deberán integrarse mediante la alternancia de mujeres y varones, desde el primer candidato titular hasta el último suplente.