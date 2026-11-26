El gobernador Claudio Vidal firmó dos decretos mediante los cuales dispuso asueto para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y estableció un receso anual de tres meses.

Las medidas alcanzan al personal de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos y empresas y sociedades del Estado. Las mismas tienen como objetivo facilitar el encuentro familiar durante las fiestas y organizar el funcionamiento de los organismos estatales durante el período de verano.

A través del Decreto Nº 1229/26, el Poder Ejecutivo Provincial estableció asueto administrativo para los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2026. La disposición busca facilitar que los trabajadores estatales puedan compartir las celebraciones de Navidad y Año Nuevo con sus familias, contemplando también la posibilidad de trasladarse entre localidades.

El decreto invita asimismo a las municipalidades, comisiones de fomento y demás poderes del Estado a adoptar una medida similar para sus respectivos trabajadores.

Por otra parte, mediante el Decreto Nº 1230/26, el mandatario provincial dispuso el receso anual administrativo a partir del 1 de diciembre de 2026 y durante enero y febrero de 2027.

En este período, el personal deberá usufructuar preferentemente la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2026, de acuerdo con la normativa vigente y la situación particular de cada agente.

Las disposiciones establecen que los organismos provinciales deberán garantizar la continuidad de los servicios esenciales y contar con una dotación mínima de personal para asegurar su funcionamiento.

Para las áreas administrativas comprendidas en el decreto se fijó un horario de atención de 10:00 a 16:00 durante enero de 2027, con posibilidad de establecer horarios diferentes cuando la naturaleza de las tareas así lo requiera.

En particular, los ministerios de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Salud y Ambiente -en sus sectores críticos- y Seguridad, en relación con la Policía de Santa Cruz, deberán organizar los períodos de licencia de sus agentes priorizando la prestación de los servicios básicos.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz