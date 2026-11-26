La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció para este viernes un nuevo paro de 24 horas en toda la provincia.

La medida de fuerza se debe a que en la reunión de conciliación obligatoria celebrada este jueves en la sede central del Ministerio de Trabajo (Río Gallegos) el Gobierno provincial no hizo ninguna propuesta de incremento salarial.

La conciliación se había dictado como consecuencia de un paro anterior luego de que fracasaran las negociaciones en mesa de paritarias con el Consejo de Educación, por lo que todas las filiales del gremio ya habían dado mandato a su Congreso Provincial para resolver otra medida de fuerza en caso de persistir la negativa gubernamental.