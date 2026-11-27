La actividad se concretará este sábado 28 de noviembre en el CAPS Isidro Quiroga, a partir de las 12 horas, y requiere de turno previo al teléfono 448-0944. Se efectuarán controles clínicos, odontológicos, vacunación y prácticas de enfermería, electrocardiogramas, charlas informativas y entrega de medicamentos con receta actualizada de patologías crónicas.

Como parte de las políticas de promoción y prevención que viene desarrollando la gestión municipal de Othar Macharashvili como intendente, la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Espíndola, llevará adelante una nueva jornada de atención integral para el hombre. La propuesta tiene por objetivo facilitar el acceso gratuito a los controles preventivos y a los servicios de salud para una atención médica completa, organizada y accesible.

El circuito de chequeo preventivo comenzará a partir de las 12 horas, en instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Isidro Quiroga, ubicado en Avda. Lisandro de la Torre Nº 3.300; e incluirá controles de signos vitales, peso, talla y tensión arterial, vacunación para completar los esquemas del Calendario Nacional; atención clínica médica, electrocardiogramas y control odontológico, dando prioridad a quienes no cuenten con obra social.

Asimismo, se entregarán fármacos del programa Medicamentos Solidarios con receta actualizada por demanda espontánea de diabetes (solo comprimidos), hipertensión, dislipemias, hipotiroidismo, entre otras patologías crónicas. Además, se ofrecerá una capacitación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a las 13 horas para la comunidad en general, y charlas- taller sobre prótesis dentales, prevención de enfermedades crónicas no transmisibles a partir de la alimentación, importancia de la actividad física, entre otras.

Cabe resaltar que, los controles serán con cupos limitados, por ello se solicita a los interesados que se contacten telefónicamente al 448-0944 para poder acceder a un turno. De esta manera, el Municipio a través de la Secretaría de Salud continúa fortaleciendo las estrategias de atención primaria, acercando servicios esenciales y generando espacios que promueven el autocuidado, la prevención y la detección temprana de enfermedades.